Gorham High School Class of 2017 Top Graduates

Summa Cum Laude: Samuel Roussel, valedictorian; Thomas Matthews, salutatorian; Tiril Wiig
Magna Cum Laude: Mary Adams, Avery Arena, Delaney Burns, Kathryn Christianson, Kara Ellsmore, Ryan Firmin, Emily Hayward, Sophia Hendrix,Whitney King, Hannah LeBlanc, Thomas Macomber, Samuel Martel, Emma Smith, Raymond St. Cyr, Karen Stemm, Blake Wallace, Heather Woodbury, Emily Yager.
Cum Laude: Anne Acker-Wolfhagen, Elsa Alexandrin, Georgia Baber, Trystan Bates, Lindsey Caron, Jamie Carter, Kristen Curley, Abigail Flint, Ryan Hamblen, Diana Kolb, Carli Labrecque, Justin Laughlin, Narissa Libby, Sarah Lorello, Taylor Nygren, Miles Obrey, Emily O’Donnell, Ethan Orach, Padraic Owens, Kyle Peoples, Audrey Perreault, Lauren Poirier, Kenneth Richard, Samuella Spurr, Cameron Stevens, Alexandra Stresser, Connor Sweatt, Hallie Thomas, JennaMarie Webster, Marc Yankowsky