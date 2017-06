Top 10 percent of the more than 100 Gray-New Gloucester High School graduates:

Skye Conley, New Gloucester

Isabelle DeTroy (valedictorian), New Gloucester

Emily Edwards, Gray

Kate Ferguson, Gray

Emma MacCallum, New Gloucester

Samuel McGrath-Holmquist, Gray

Jordan Morin, New Gloucester

Riley Myhaver (salutatorian), Gray

Evan Nguyen, Gray

Morgan Reilly, New Gloucester

Ellie Roy, Gray