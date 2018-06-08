Lake Region schools name top graduates

By Current Publishing -
19

Gray-New Gloucester High School
Top 10

Emily Brewer, Gray

Hannah Dawkins, Gray 

Noli French, New Gloucester

Alexandra Lambert, New Gloucester

Eliza Larrivee, Gray

Lauren Malloy, New Gloucester

Alison Martell, Gray

Logan Nickerson, Gray

Josiah Rottari, New Gloucester

Olivia Sawyer, Gray

Isabella Shampine, New Gloucester

Madeline Testa, Gray

Lake Region High School
Top 10

Dominic Adams, Casco

Daria Bosworth, Naples

Tanner Crockett, Sebago

Olivia Deschenes, Naples

Lauren Jakobs, Naples

Benjamin Johnson, Bridgton

Hailey Parsons, Naples

Aisley Sturk, Casco

Kiessa Treadwell, Casco

Brianna Warren, Casco

Windham High School
Top 10 percent

Dominic Agneta, Windham 

John Burnell, Windham 

Elizabeth McBride, Windham 

Danielle Meader, Raymond 

Logan Cropper, Windham 

Elizabeth Lucas, Windham 

Grace Sawyer, Windham 

Amanda O’Connor, Windham 

Dylan Varney, Windham 

Noah Hall, Windham 

Gabrielle Smith, Windham 

Emma Harkins, Windham 

Jessica Meyer, Raymond

Anthony Kilgallon, Windham 

Genevieve Delano, Windham 

Ashely Cummings, Windham 

Alexandra Morang, Windham 

Annie Denbow, Windham 

Anna Phipps, Windham 

Alexander Wilkins, Raymond

Kevin Ingalls, Windham 

Taylor Files, Windham 

Hanna Griffin, Windham 

Maggie Nunn, Raymond

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