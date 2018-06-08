Lake Region schools name top graduates

Gray-New Gloucester High School
Top 10
Emily Brewer, Gray
Hannah Dawkins, Gray
Noli French, New Gloucester
Alexandra Lambert, New Gloucester
Eliza Larrivee, Gray
Lauren Malloy, New Gloucester
Alison Martell, Gray
Logan Nickerson, Gray
Josiah Rottari, New Gloucester
Olivia Sawyer, Gray
Isabella Shampine, New Gloucester
Madeline Testa, Gray
Lake Region High School
Top 10
Dominic Adams, Casco
Daria Bosworth, Naples
Tanner Crockett, Sebago
Olivia Deschenes, Naples
Lauren Jakobs, Naples
Benjamin Johnson, Bridgton
Hailey Parsons, Naples
Aisley Sturk, Casco
Kiessa Treadwell, Casco
Brianna Warren, Casco
Windham High School
Top 10 percent
Dominic Agneta, Windham
John Burnell, Windham
Elizabeth McBride, Windham
Danielle Meader, Raymond
Logan Cropper, Windham
Elizabeth Lucas, Windham
Grace Sawyer, Windham
Amanda O’Connor, Windham
Dylan Varney, Windham
Noah Hall, Windham
Gabrielle Smith, Windham
Emma Harkins, Windham
Jessica Meyer, Raymond
Anthony Kilgallon, Windham
Genevieve Delano, Windham
Ashely Cummings, Windham
Alexandra Morang, Windham
Annie Denbow, Windham
Anna Phipps, Windham
Alexander Wilkins, Raymond
Kevin Ingalls, Windham
Taylor Files, Windham
Hanna Griffin, Windham
Maggie Nunn, Raymond